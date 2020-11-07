فيديو .. شوراع أمريكا تحتفل بفوز بايدن فى انتخابات الرئاسة

استقبل الشارع الأمريكى فوز أنباء فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام منافسه المرشح الجمهورى الرئيس دونالد ترامب، بمزيد من البهجة والهتافات والتصفيق.





وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديوهات متنوعة، للحظة استقبال الشارع الأمريكى لنبأ فوز بايدن، حيث كانت الصيحات العالية والهتافات بالإضافة إلى أبواق السيارات التى انطلقت فى الشوراع احتفالا بفوز المرشح الديمقراطى.

كما اتجهت الحشود إلى البيت الأبيض للاحتفال بفوز جو بايدن على الرئيس الحالى دونالد ترامب.

وكانت شبكة CNN الأمريكية، أكدت فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فوزه بـ 20 صوتا فى المجمع الانتخابى بولاية بنسلفانيا، ليمتلك إجمالى 273 صوتًا انتخابيًا".