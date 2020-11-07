بعد إعلان فوزه برئاسة أمريكا .. قادة العالم يهنئون بايدن

وبحسب "سكاى نيوز"، جاءت أول تهنئة من رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن، الذى قال فور فوز بايدن إن "الرئيس المنتخب بايدن صديق حقيقى".

ووجهت ألمانيا عبر وزير ماليتها تهنئة للديمقراطى بايدن، بعد دقائق من حديثه عن الانتصار على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس: "نريد الاستثمار فى تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسى"، مشيرا إلى "اتفاق جديد".

وكتبت أن هيدالغو عمدة باريس على "تويتر": "أهلا بك مجددا أمريكا.. نهنئ بايدن وكامالا هاريس لانتخابهما"، واعتبرت أن "هذا الفوز يرمز لحاجتنا للعمل معا بشكل أكبر مما كان فيما يخص طوارئ المناخ".

كما هنأ بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى بايدن، قائلا إنه يتطلع للعمل عن كثب فى القضايا ذات الأولويات المشتركة.

وقال جونسون: "أمريكا أهم حلفائنا، وأتطلع للعمل عن قرب فى القضايا ذات الأولويات المشتركة".

وكتب رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز على "تويتر": "الشعب الأمريكى انتخب رئيسه رقم 46.. نهنئ جو بايدن وكامالا هاريس. نتمنى لكما التوفيق".

وأضاف سانشيز: "نحن مستعدون للتعاون مع الولايات المتحدة ومواجهة تحديات العالم الكبرى معا".

كما كتب وزير خارجية كندا جاستن ترودو على "تويتر": "تهانئى لبايدن وكامالا هاريس (نائبته).. بلدانا صديقان مقربان وشريكان وحليفان.. تجمعنا علاقة فريدة.. حقيقة أنا أتطلع للعمل معا والبناء على هذا معكما".

وغرد إميرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوى قائلا: "بالنيابة عن الشعب الزيمبابوى، تهنئة كبيرة للرئيس المنتخب جو بايدن لفوزه فى الانتخابات.. زيمبابوى تتمنى لك كل النجاح فى قيادة الشعب الأمريكى.. أنا أتطلع للعمل معك لتعزيز التعاون بين بلدينا".