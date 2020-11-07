عاجل .. بايدن يغير معلوماته الشخصية على تويتر ليصبح الرئيس المنتخب

قام المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بتغيير، معلوماته الشخصية عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية.





حيث كتب بايدن، فى النبذة التعريفية، بأنه : الرئيس المنتخب، والزوج والأب والجد الفخور، على استعداد لإعادة البناء بشكل أفضل لجميع الأمريكيين. وكانت شبكة CNN الأمريكية، أكدت فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فوزه بـ 20 صوتا فى المجمع الانتخابى بولاية بنسلفانيا، ليمتلك إجمالى 273 صوتًا انتخابيًا".

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