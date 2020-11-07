صرف الدفعة 36 شهر نوفمبر من حساب المواطن

يتبقى على موعد الصرف أقل من 48 ساعة وفقاً للموعد الذي حدده البرنامج لصرف الدفعة 36 شهر نوفمبر، حيث يتم إيداع المستحقات المالية في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقة في يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر نوفمبر في تمام الساعة 12 بالتوقيت السعودي، علماً بأنه لن يتم صرف دعم الدفعة 36 شهر نوفمبر إلا لمن توافرت به شروط الاستحقاق التي أشار إليها البرنامج في صفحته الرسمية، بالإضافة إلى أن البرنامج استقبل العديد من الاستفسارات عبر خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال رد حساب المواطن على العديد من الاستفسارات.

آلية احتساب التابع ضمن مبلغ دعم حساب المواطن:

واجه برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات والاستفسارات التي تتعلق بالتابع والمواطن المستفيد، بالإضافة إلى كثرة التساؤل حول موعد بدء التسجيل مرة أخرى في البرنامج وشروط التسجيل، حيث أوضح البرنامج من خلال رده عبر خدمة المستفدين على استفسار آلية احتساب التابع ضمن مبلغ الدعم الذي يتقضاه المستفيد: أنه يتم احتساب التابع ضمن مبلغ الدعم بناء على تاريخ إضافته من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن، بالإضافة إلى صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة.

حساب قيمة دعم الدفعة 36 شهر نوفمبر:

يتم حساب قيمة الدعم للدفعة الأخيرة التي أعلن برنامج حساب المواطن عن صرفها خلال أيام قليلة، بمجرد إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين ليتمكن من الاستفادة من صرف دعم الدفعة 36 شهر نوفمبر، ويتم حساب قيمة الدعم من خلال الدخول على البوابة الرسمية الإلكترونية حساب المواطن، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي نوضحها لكل متابعينا من خلال هذا المقال:

الدخول على البوابة الرسمية الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن

كتابة البيانات المطلوبة عند تسجيل الدخول

التأكد من كتابة رمز التحقق بشكل صحيح

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية

إدخال قيمة الدعم وبيانات الأشخاص

الضغط على عرض القيمة

ونظراً لكثرة التساؤل حول موعد تسجيل البرنامج حساب المواطن، أعلن البرنامج من خلال صفحتها عن تعطيل التسجيل لفترة مؤقتة وبمجرد الإعلان عن بدء التسجيل سنوافيكم بأحدث الأخبار.