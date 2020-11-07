ترامب "لا يخطط" لدعوة الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض

قال موقع "سي إن إن" الأميركي إن الرئيس المنقضية ولايته دونالد ترامب لا يخطط لدعوة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، خلال الأيام المقبلة.

وتقليديا، يقوم الرئيس الأميركي بدعوة الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض، لعقد اجتماع ثنائي، قبل تسليم السلطة وتنصيبه بشكل رسمي في يناير.

وفي 10 نوفمبر 2016، دعا الرئيس الأسبق باراك أوباما ترامب إلى اجتماع ثنائي في البيت الأبيض، حيث ناقش الطرفان عددا من الملفات، من بينها قضية كوريا الشمالية.

وما يزال ترامب، كما أوضح في بيانه، يصر على انتقاد العملية الانتخابات وتوجيه اتهامات التزوير، لذلك فإن تلك الخطوات التقليدية للانتقال "لن تحدث في أي وقت قريب"، على حد قول "سي إن إن".

كما أشار المصدر إلى أنه ليس هناك أي تنسيق إلى حدود الساعة حول كيفية المضي قدما بين الإدارة الأميركية الحالية والجديدة.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بعد ضمان نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات بشأن بتزوير الانتخابات.

وفي وقت سابق، قالت وكالة فرانس برس إن الرئيس ترامب غادر اليوم البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للغولف في فرجينيا.