ماذا قال أوباما وهيلاري كلينتون للرئيس بايدن بعد الفوز؟

هنأ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، الرئيس المنتخب جو بايدن، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية على حساب دونالد ترامب.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، قالت كلينتون: "لقد أسمع الناخبون صوتهم واختاروا بايدن ليكون رئيسنا القادم وهاريس لتكون نائبته".

وأضافت: "إنها تذكرة لصناعة التاريخ ورفض ترامب وصفحة جديدة لأميركا.. شكرا لكل من ساعد في تحقيق ذلك".

أما أوباما فنشر بيانا طويلا على تويتر، قال فيه: "لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا لتهنئة رئيسنا القادم، جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن".

وتابع: "كما أنني لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا لتهنئة كامالا هاريس على اختيارها لمنصب نائب الرئيس القادم ".

وأردف قائلا: "بايدن لديه ما يلزم ليكون رئيسا.. سيدخل البيت الأبيض في مواجهة سلسلة من التحديات غير العادية التي لم يواجهها أي رئيس جديد على الإطلاق".

وأوضح أوباما "أعلم أن بايدن سيقوم بالمهمة بما يحقق مصالح كل أميركي، سواء حصل على صوته أم لا".

ولفت إلى أن نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء أظهرت بلدا يعاني من "انقسام عميق ومرير".

ورأى أنه "لا يعود لجو وكامالا وحدهما، بل لكل منا، أن نقوم بما يتحتم علينا والاستماع إلى بعضنا البعض لخفض حدة التوتر وإيجاد أرضية تفاهم من أجل المضي قدما".

وختم بالقول: "أشجع كل أميركي على منحه الفرصة وتقديم الدعم له".