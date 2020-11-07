عاجل.. كامالا هاريس تحدث بياناتها على تويتر لتكون نائبة الرئيس المنتخب

وكتبت "هاريس" : "نائبة الرئيس المنتخب". وصنعت كامالا هاريس، التاريخ كأوّل أنثى، وأوّل شخص من ذوى البشرة السوداء، ومن أصول آسيوية، تنتخب نائبا لرئيس الولايات المتحدة.

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