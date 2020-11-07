هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ترودو يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكيةبايدن: لي الشرف في أن اختارني الأمريكيون لقيادة البلاد
وكتب ترودو في تغريدة على "تويتر": "تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس".
وأضاف: "بلدانا صديقان وشريكان وحليفان مقربان.. نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الساحة العالمية".
وتابع: "نتطلع حقا إلى العمل معا، والبناء على ذلك معكم".
وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى، إن "المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية".
من جهتها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 للرئيس دونالد ترامب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جاستن ترودو يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.