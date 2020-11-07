ميركل تهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بعد أن أعلنت كبريات وسائل الإعلام الأمريكية فوزهما بالسباق الرئاسي. وقالت في تغريدة: "أتطلع لتعاون مستقبلي مع الرئيس بايدن"، منوهة بالصداقة القوية بين البلدين. وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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