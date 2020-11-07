 أوكرانيا: قتيلان و8 جرحى جراء هجوم بسكين في مدينة كريفوي روغ 

أعلنت الشرطة الأوكرانية أن شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون بينهم طفل بهجوم رجل مسلح بسكين على المارة في مدينة كريفوي روغ. وأكدت الشرطة أن المهاجم شرع في طعن المارة وسط الشارع وأن اثنين من المصابين فارقا الحياة في موقع الحادث وتم نقل الآخرين إلى المستشفى. وأشارت الشرطة إلى أنها اعتقلت منفذ الهجوم وتبين أنه من مواليد عام 1983 ومن السكان المحليين، وتم رفع قضية جنائية بتهمة القتل عمدا، والتحقيق جار لتحديد ملابسات الحادث المأساوي.

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