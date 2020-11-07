هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ماكرون يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

لحظة بلحظة..إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية

وكتب ماكرون على "تويتر": "الأمريكيون أختاروا رئيسهم.. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس".

وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله معا للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل سوية".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، وكبرى وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.