أول قرار لـ بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يخطط للإعلان عن فريق العمل الخاص به لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" يوم الاثنين.

وقالت نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر إن الفريق مؤلف من 12 شخصا، وسيقوده 3 رؤساء بالشراكة وهم الجراح العام السابق فيفيك مورثي والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء ديفيد كيسلر والدكتورة مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل.

وأضافت أن الإعلان الذي يأتي بعد أيام فقط من توقع فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، يعكس مدى اهتمامه بجائحة كورونا وخططه للتركيز على الأزمة.

وأكد الحليف المقرب لبايدن أن المرشح الديمقراطي رفض نصائح بعض المستشارين بإلقاء خطاب الانتصار الليلة الماضية، واختار بدلا من ذلك تقديم بعض الملاحظات الموجزة.

ويقول مساعدو بايدن إنه منشغل معظم الوقت بأزمة فيروس كورونا، ولن يخطط للبحث عن ترشيحات للوزراء لبضعة أسابيع، لكنه يبحث أولا عن فريق عمل خاص به لمكافحة الوباء.

من جانبها شككت حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان وجورجيا.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".