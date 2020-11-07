إنسانية الملك.. حزمة مساعدات سعودية لمتضرري سيول السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 85 طنًا و600 كيلو جرام، من السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في محليتي الفردوس والشعيرية بولاية شرق دار فور في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 4.800 فرد.
يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 85 طنًا و 600 كيلو جراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى اليمنية، استفاد منها 4.800 فردًا.
تأتي تلك المساعدات في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.
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