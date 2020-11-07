تذهب عائلة وتأتي أخرى.. ماذا نعلم عن سكان البيت الأبيض الجدد بعد فوز بايدن؟

تدخل عائلة وتخرج أخرى، ويستمر البيت الأبيض في استقبال الضيوف في كل 4 سنوات أو 8 سنوات، ففي 20 يناير المقبل، ينوي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وأفراد عائلته، التوجه إلى البيت الأبيض حيث سيكون مسكنهم الجديد.

ومن المعروف عن جو بايدن، أنه كان نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ويحظى بسمعة واسعة بين الأمريكيين، لكن ماذا نعرف عن عائلته؟

- السيدة الأولى الأمريكية

تزوج بايدن من زوجته، السيدة جيل بايدن، البالغة من العمر 69 عامًا في 1977، وشغلت جيل بايدن منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عندما كان زوجها نائب الرئيس.

ولدت جيل، وهي مدرّسة أميركية، في بلدية هامنتون في ولاية نيوجيرسي، عام 1951، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومري في ولاية بنسلفانيا.

وتزوجت جيل من جو بايدن، وأصبحت زوجة أب لابنيه الصغار من زواجه الأول، بو وهنتر، اللذان توفيت والدتهما وشقيقتهما الرضيعة في حادث سير عام 1972. وقد أنجب جو وجيل بايدن، عام 1981، ابنتهما الوحيدة، آشلي.

حازت جيل بايدن درجة البكالوريوس من جامعة ديلاوير، ودرجتي الماجستير من جامعة ويست تشيستر ومن جامعة فيلانوفا، ودرجة الدكتوراة من جامعة ديلاوير.

ودرّست جيل اللغة الإنجليزية في المدارس الثانوية لمدة 13 عامًا، وعملت بين عامي 1993 و2008 في تدريس اللغة الإنجليزية وكتابتها في كلية ديلاوير الفنية والمجتمعية.

ومنذ عام 2009، عملت جيل كأستاذة للغة الإنجليزية في كلية شمال فيرجينيا المجتمعية، ويعُتقد بأنها أول سيدة ثانية للولايات المتحدة تعمل مقابل أجر مادي في الفترة التي يشغل فيها زوجها منصب نائب الرئيس.

- الابن الأكبر

بو بايدن، هو الابن الأكبر لبايدن وشغل منصب النائب العام السابق في ولاية ديلاوير، وكان ضابطًا في الجيش الأمريكي وعضوا في الحزب الديمقراطي.

ولد بو بايدن في 3 فبراير 1969، وتوفي في 30 مايو عام 2015، بسبب سرطان في المخ، وذلك عن 46 عاما. وكان لديه ولدان.

الابن الثاني

أما هنتر بايدن، المولود في 4 فبراير 1970، ويبلغ من العمر 50 عما، فهو محام، ورجل أعمال أمريكي، ولد في ويلمنتجون في ولاية ديلاوير، وهو عضو الحزب الديمقراطي. وقد تلقى هنتر تعليمه في جامعة جورجتاون، كما درس في كلية ييل للحقوق، ويعمل كمستشار قانوني، لشركة تعمل في مجال الطاقة في أوكرانيا.

- فتاة وحيدة

ولجو بايدن، بنت واحدة، هي أشلي بايدن (39 عاما) وهي من مواليد 8 يونيو 1981 في ويلمنتجون بولاية ديلاوير، وهي ناشطة وسيدة أعمال.

وشغلت منصب المدير التنفيذي لمركز ديلاوير للعدالة من 2014 إلى 2019. وأسست شركة الأزياء "ليفليهود". وهي ابنة بايدن الوحيدة من زوجته الثانية جيل بايدن.