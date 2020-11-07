جيل بايدن تهنئ زوجها بفوزه في الانتخابات الأمريكية

نشرت سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هنأت خلالها زوجها جو بايدن بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت جيل بايدن في تغريدتها "سيكون رئيسا لجميع عائلاتنا"، وأرفقت التغريدة بصورة مع زوجها جو بايدن الذي كان يرتدي قبعة مكتوب عليها "لقد فعلناها.. 46".

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".

من جانبها شككت حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان وجورجيا.