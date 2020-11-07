فخر ودعم وتحذير.. هكذا علق أوباما بعد فوز جو بايدن برئاسة أمريكا

وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، التهنئة للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال أوباما في بيان: "فخور جدا لتهنئة رئيسنا المقبل، جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن بعد الفوز برئاسة أمريكا".

وأضاف أوباما: "كما أنني فخور جدا لتهنئة كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف بعد اختيارها كنائبة للرئيس، وفي ظل ظروف لم نشهدها من قبل، ظهر الأمريكيون بأعداد لم يسبق لها مثيل. وبمجرد احتساب كل صوت، سيكون الرئيس المنتخب بايدن ونائبته هاريس قد فازا بانتصار تاريخي وحاسم".

وأشار: "نحن محظوظون لأن جو بايدن لديه ما يمكنه ليكون رئيسًا ويمارس سلطته بالفعل على هذا النحو"، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب عندما يدخل البيت الأبيض في يناير، سيواجه سلسلة من التحديات غير العادية التي لم يواجهها أي رئيس جديد على الإطلاق، وهي جائحة متفشية، واقتصاد غير متكافئ ونظام عدالة، وديمقراطية معرضة للخطر، وبيئة في خطر.

وأكد أنه يعلم أنه سيؤدي المهمة مع مراعاة المصالح العظمى لكل أمريكي، سواء كان له حق التصويت أم لا، مطالبًا كل أمريكي بإعطائه فرصة وتقديم الدعم له".

ولفت: "كشفت نتائج الانتخابات على كل المستويات أن البلاد لا تزال منقسمة بشدة.. لن يكون الأمر متروكًا لجو وكامالا فقط، ولكن لكل واحد منا للقيام بدوره للوصول إلى ما وراء منطقة الراحة الخاصة بنا، والاستماع إلى الآخرين وإيجاد أرضية مشتركة للمضي قدمًا.. فلا بد أن كل منا يتذكر أننا أمة واحدة في عهد الله".

ووجه الشكر لكل من عمل ونظم وتطوع لحملة بايدن، وكل أمريكي شارك بطريقته الخاصة، وكل من صوت لأول مرة، مؤكدا أن جهودهم أحدثت فرقًا.

ودعا الأمريكيين إلى الاستمتاع بهذه اللحظة، مناشدا إياهم إلى الوحدة من أجل ديمقراطية أمريكا قائلا: "ديمقراطيتنا بحاجة إلينا جميعا أكثر من أي وقت مضى. ونتطلع أنا وميشيل إلى دعم رئيسنا القادم والسيدة الأولى بأي طريقة ممكنة".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على ترامب، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.

وعقب إعلان الفوز، نشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

فيما كتبت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس على حسابها بموقع تويتر: "الانتخابات تتعلق بامور أكبر من جو بايدن ومني. إنها تتعلق بروح أمريكا واستعدادنا للكفاح من أجلها. أمامنا عمل كثير. فلنبدأ".