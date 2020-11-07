بالأحضان.. زوج كامالا هاريس يهنئها بفوزها في الانتخابات الأمريكية

نشر دوج أمهوف، زوج نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس، صورة له وهو يحتضنها، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية بفوزها وجو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وعلق أمهوف على الصورة التي نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "أنا فخور بكِ".

وكانت كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، نشرت في وقت سابق مقطع فيديو تهنئ فيه، خلال محادثة هاتفية، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بعد فترة وجيزة من إعلان فوزهما بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت هاريس في الفيديو أثناء حديثها مع بايدن "لقد فعلناها.. فعلناها يا جو.. ستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة بعد حصوله على الأصوات اللازمة في المجمع الانتخابي ليصبح رئيسا للبلاد.

وعقب الفوز، نشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".