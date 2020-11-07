شاهد.. أنصار بايدن يحتفلون أمام البيت الأبيض حاملين فأر ترامب العملاق للمصيدة

شهد محيط البيت الأبيض، ومناطق متفرقة من العاصمة الأمريكية، واشنطن، اليوم السبت، احتفالات لأنصار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعد إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن حركة "حياة السود مهمة"، شاركت في الاحتفالات خارج البيت الأبيض.

وحمل أنصار بايدن فأرًا ضخمًا على شكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلين إنهم سيأخذونه إلى المصيدة، قاصدين بذلك "البيت الأبيض".