أمريكا تعلن فوز بايدن بانتخابات الرئاسة.. وترامب يلعب الجولف وحيدا.. شاهد

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب كان يلعب "الجولف" في النادي الخاص به وذلك بعد مغادرته البيت الأبيض إلى وجهة غير معلومة.
ونشرت صحف أمريكية صورا لترامب وهو يلعب الجولف في ناديه الواقع على مشارف واشنطن، بينما كانت تستعد القنوات للإعلان عن فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.
وقالت التقارير بينها صحيفة "تي ام زد" إن الصورة التقطت لحظة إعلان أن بايدن هو الرئيس القادم للولايات المتحدة، بينما يقف ترامب بمفرده إلى جانب عربة الجولف وأحد الحراس.
بدوره، نشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".
واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".
من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".
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