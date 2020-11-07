نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر هواوي نوفا huawei nova 8 se بالدولار واليورو بتصميم أيفون 12 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي نوفا huawei nova 8 se، من اهم الإصدارات التي عملت عليها شركه هواوي والتي تميزه عن باقي الإصدارات والتي اعلن عنه شركه هواوي في الخارج عن بدء طرح الهاتف في جميع أنحاء العالم، حيث جاء التصميم الخارجي للهاتف مثير حيث استخدمت شركه هواوي نفس التصميم لهاتف أيفون 12 الجديد من ابل ويأتي الهاتف في إصدارين مختلفين من الم يديا ويعم الإصدارين حتي شبكه الجيل الخامس.

مواصفات huawei nova 8 se

يتميز هاتف هواوي huawei nova 8 se الجديد من إصدار هواوي بعده مميزات عديده والتي تجعله مختلف عن باقي الهواتف، وهذه المميزات تندرك في الأتي:

أبعاد الهاتف 161.1*74.8*7.46 مم.

وزن الهاتف 178 جرام.

فريم الجهاز من المعدن مع الشكل الخرجي من الزجاج.

الشاشة من نوع oled بحجم 6.53 بوصه وبدقه 1080*2400 بكسل مع كثافه 403 بكسل لكل بوصه.

يدعم الهاتف الشريحة 5g وكارت ميموري يصل إلي 256 جيجا.

يتميز الهاتف بمعالج dimensity 800u ثماني النواة والاثنين من النوع cortex a76.

مساحه تخزين الجهاز 128 جيجا مع 8 جيجا ذاكره احتياطيه.

يدعم الجهاز اند رويد 10 بدون خدمات جوجل.

كاميرا خلفيه رباعيه الأولي بدقه 64 ميجا بكسل والثانية 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة أبضا 2 ميجا بكسل وهي المخصصة للعزل وقياس العمق.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 16 ميجا بكسل وتدعم تصوير فيديوهات بجوده 1080.

الهاتف يدعم فلاش led , hdr panoramag وتصوير الفيديوهات بجوده 1080.

الهاتف يدعم بصمه الأصبع وموجوده اسفل الشاشة بالإضافة إلي بصمه الوجه.

البطارية بحجم 3800 مللي أمبير والشحن بسرعه كافيه بقوه 66 وآت.

يتميز الهاتف بألوان الأسود و الأبيض و الأزرق و الفضي.

كم سعر هواوي huawei nova 8 se

هاتف هواوي نوفا huawei nova 8 se الجديد يقدم خدمات وبالأخص في الأسعار وبالإضافة إلي التصميم الخارجي له الذي يشبه أيفون 12 الجديد من ابل والذي يعطي للجهاز أناقة وجاذبيه بالإضافة إلي الغريم المسطح، وبالنسبة للشاشه فهي متوازنه مثل الهواتف المقتربة الأسعار منه، كما يمكن الآن معرفه سعر ومواصفات فيفو vivo v20 se الجديد من فيفو.

أسعار هواوي huawei nova 8 se بالدولار واليورو

تم تسعير هاتف هواوي نوفا huawei nova 8 se من الصين رسميا بالنسبة:

النسخة 128 جيجا و 8 جيجا ومعالج dimensity 720 بسعر 330 يورو و 290 دولار .

النسخة 128 جيجا و 8 جيجا بمعالج dimensity 800u بسعر 345 يورو و 410 دولار.

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