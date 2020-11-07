انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة الإنتخابات الأمريكية، فوز بايدن برئاسة أمريكا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد حوالي أربعة أيام كان العالم فيها في حالة ترقب بمن سيكون الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية، تم الإعلان منذ قليل عن نتيجة الإنتخابات الأمريكية 2020.

نتيجة الإنتخابات الأمريكية

تم إعلان فوز” بايدن” برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وذلك بعد حصوله على 284 من كبار الناخبين، والمنصوص عليه في الولايات المتحدة أن يكون الحد المطلوب للفوز بالرئاسة هو الحصول على 270 نقطة من المجمع الإنتخابي، إستطاع بايدن حسم الأمر لصالحه بعد إعلان أصوات ولاية “بنسلفانيا”.

ولأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة، تنتخب الولايات المتحدة سيدة لتولي منصب نائب الرئيس وتلك السيدة هي “كامالا هاريس”، وبذلك تكون كمالا هارس أول إمرأة تتولى منصب كهذا.

وأعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وذلك في يوم السبت أن المرشح “جو بايدن” يهدف إلى أن يظهر نفسه بشكل زائف علي أنه الرابح في سباق الانتخابات الامريكية، كما أضاف ترامب خلال لقائه أن حملته ستعترض على نتائج الإنتخابات، وستقوم برفع دعوى يوم الاثنين المقبل على نتيجة هذه الإنتخابات بعد فوز بايدن بولاية بنسلفانيا.

وغادر “ترامب” البيت الابيض فور إعلان فوز “بايدن” بالسباق الإنتخابي قائلاً “الإنتخابات لم تُحسَم بعد”.

الدستور الامريكي، ينص على أن السلطة يجب أن تنتقل يوم 20 يناير، وقبل هذا الموعد يجب أن تحسم الولايات المتحدة نتائج الإنتخابات، كما أعلن “بايتس” المتحدث الرسمي بإسم “بايدن” أن السلطات ستقوم بطرد أي دخيل على البيت الأبيض “قاصداً هنا ترامب في قوله”.