انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق من الرئيس المنتخب “جو بايدن” بعد فوزه بإنتخابات الرئاسة الأمريكية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد إعلان فوز “جو بايدن” في الإنتخابات الرئاسية على دونالد ترامب المنقضية ولايته، قام “جو بايدن” بالتغريد على تويتر بعد الإعلان عن فوزه في الإنتخابات.

الرئيس المنتخب جو بايدن يغرد بعد الفوز الكبير

قال بايدن في تغريدته على تويتر “أنه يشرفه أن الأمريكيين إختاروه لرئاسة هذا البلد العظيم، وأن العمل الذي ينتظره سيكون صعباً، لكنه وعد في تغريدته أنه سيكون رئيساً لجميع الأمريكيين دون أي تفرقة بين الذين أدلوا بصوتهم له أم لم يدلوا بصوتهم له، وأنه سيحافظ على تلك الثقة التي وضعها الأمريكيين فيه”.

وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت أن المرشح الديمقراطي “جو بايدن” فاز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان نتائج ولاية “بنسلفانيا” التي كانت نتيجتها حاسمة في هذه الإنتخابات؛ حيث قالت وسائل الإعلام أن المرشح الديمقراطي “جو بايدن” فاز في نتائج ولاية بنسلفانيا؛ حيث حصل على 284 صوت إنتخابي بالرغم من أنه كان يحتاج إلى 270 صوت فقط لكي يتم إعلانه رئيساً للولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يقوم “بايدن” بإلقاء كلمة، والتي ستكون بمثابة “خطاب النصر” له، وأنه أصبح بذلك الرئيس الـ 46 لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المعروف أن بايدن يبلغ من العمر” 77 عاماً” ويكون بذلك أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة من حيث السن، وإستغل “بايدن” فشل المرشح الجمهوري “دونالد ترامب” في أن يوسع القاعدة الشعبية له من الناخبين البيض، وبصفه خاصة الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وهذه الإنتخابات الرئاسية شهدت تقارب شديد جداً بين كل من المرشحين، فيما قام “ترامب” بالتصعيد للتأثير على عملية فرز الأصوات، وقام بشن إتهامات بشأن تزوير الإنتخابات الأمريكية.

وقالت وكالة “فرانس بريس” أن “دونالد ترامب” وصل إلى “فرجينيا”؛ حيث يقع نادي الجولف الخاص به، مغادراً بذلك البيت الأبيض بعد إعلان نتيجة الإنتخابات الأمريكية.