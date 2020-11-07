"إسرائيل" تقرر فتح المعبر الحدودي مع الأردن الأسبوع القادم

دوت الخليج :- قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، اليوم الخميس، إعادة فتح معبر نهر الأردن (الشيخ حسين) بين "إسرائيل" والأردن في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والسماح للإسرائيليين بالخروج إلى الأردن.

وياتي قرار درعي بعد اجتماعه مع مسؤولين في سلطة الاستيطان والهجرة وممثلي وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة الأمن الداخلي والشرطة.

وفيما يتعلق بمعبر طابا الحدودي بين مصر و"إسرائيل"، فقد طلب الوزير درعي من مجلس الأمن القومي وممثلي وزارتي الصحة والنقل بالتنسيق مع الطرف المصري في كافة الأمور اللوجستية المتعلقة بفتح المعبر، وطلب درعي العودة بالإجابات في غضون أسبوعين قبل اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.