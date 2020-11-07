وهتف أنصار ترامب، فى تسجيل فيديو، عرضه الحساب الرسمى بموقع بلومبيرج، قائلين: "أوقفوا السرقة" و"USA". ورفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وأصدر ترامب بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام عن فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطى "بشكل خاطئ" على الظهور فى ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنصار ترامب يحتشدون بالشوارع اعتراضا على إعلان فوز بايدن بالانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.