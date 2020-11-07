زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ : على ترامب الاعتراف بخسارته وتسليم السلطة

قال الديمقراطى تشاك شومر زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، إنه على المرشح الجمهورى، الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بخسارته، وتسليم السلطة، متابعًا : لن نسمح لترامب بسرقة الانتخابات.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى، قبل قليل، بحسب قناة العربية، : "أمريكا ستعود لتقف على قدميها مجددا، فجو بايدن فاز بالانتخابات بنزاهة". وأكد شومر، أن المرشح الديمقراطى جو بايدن سيعلن فوزه فى الانتخابات الليلة.

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