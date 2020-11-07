عاجل .. ترامب يرفض الاعتراف بفوز بايدن فى بيان مكتوب

وأصدر ترامب بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام عن فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطى "بشكل خاطئ" على الظهور فى ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع.

وقال فى البيان المكتوب الذى نشرته حملته: "الحقيقة الواضحة هى أن هذه الانتخابات لم تنته بعد. لم تتم المصادقة على فوز جو بايدن فى أى ولاية، فضلا عن الولايات المجبرة على إعادة إحصاء الأصوات، والولايات التى رفعت فيها حملتنا طعونا قانونية صحيحة ومشروعة".

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.