من الأمير وولي العهد.. رسائل كويتية عاجلة لـ جو بايدن ونائبته

أرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة، إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية، عبر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه اياها الشعب الأميركي بانتخابه رئيسا.

كما هنأ أمير الكويت كالاما هاريس بمنصبها نائبة للرئيس المنتخب، مشيدا بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة.

وأكد الأحمد؛ التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والارتقاء به الى افاق ارحب خدمة لمصلحتهما في ظل علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

وأعرب أمير الكويت عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لنائب الرئيس الأمريكي وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين والى المزيد من التطور والنماء.

ومن جهته، بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ،ببرقية تهنئة، إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية وكالاما هاريس نائبة الرئيس المنتخب حيث عبر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه اياها الشعب الأميركي بانتخابه رئيسا، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

وبدوره بعث الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.