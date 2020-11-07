أول تعليق من محمد بن زايد على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

هنأ ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد السياسي الديمقراطي جو بايدن على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال بن زايد في تغريدة على تويتر "خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق".

وأضاف ولي عهد أبو ظبي "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".

بينما شككت حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان وجورجيا.