ملك الأردن يهنئ جو بايدن بفوزه على ترامب

هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السياسي الديمقراطي جو بايدن على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال الملك عبد الله الثاني في تغريدة على تويتر: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس".

وتابع ملك الأردن: "أتطلع إلى العمل معكم وتعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة ، لصالح أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار".

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".

بينما شككت حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان وجورجيا.