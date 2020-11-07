بعد الإمارات.. دولة خليجية أخرى تدخل عالم الفضاء بقمر جديد وهذا موعد الإطلاق

كشفت شركتان، إحداهما كويتية والأخرى بلغارية عن إبرام اتفاقية شراكة طموحة تهدف إلى العمل على نشر التكنولوجيا الفضائية في منطقة الشرق الأوسط، استعدادًا لإطلاق أول قمر اصطناعي كويتي مُصغَّر في فبراير المقبل.

وبدوره قال بسام الفيصلي الرئيس التنفيذي لشركة الفضاء المجاري احد الشركتان المسؤولتان عن الاق القمر الصناعي الكويتي إن القمر الاصطناعي الكويتي المُصغَّر يحمل اسم «QMR-KWT» الذي يعني قمر الكويت، وإنه بات شبه جاهز لإطلاقه في مدارها.

ويشار الي ان الشركة الكويتية قد تحالفت في وقت سابق مع نظيرتها البلغارية «EnduroSat» من أجل الاستعانة بخبرات الأخيرة في تجهيز أول مركبة بحثية فضائية كويتية الصنع من طراز «كيوب سات».

وافادت الشركتان في بيان مشترك بأن تعاونهما يهدف إلى ترويج وتقديم خدمات وتقنيات الأقمار الاصطناعية المصغرة إلى المؤسسات والبرامج العلمية والبحثية في أرجاء منطقة الشرق الأوسط، بما يسهم في نشر وتشجيع عناصر الابتكار والانتاجية والربحية في هذا المجال.

ووفقًا للخطة المرتقبة للقمر الاصطناعي الكويتي، فإن مهمته خلال وجوده في مداره ستتمثل في السماح للمبرمجين على مستوى العالم بأن يرسلوا إليه أكواد برمجياتهم الإلكترونية ليستقبلها كمبيوتر خاص يوجد على متنه ويقوم بتنفيذها في بيئة فضائية حقيقية بينما يراقب المبرمجون النتيجة.

وفي فبراير المقبل، من المقرر أن ينطلق «قمر الكويت» من الأرض محمولًا على صاروخ «فالكون 9» تابع لشركة «SpaceX» الأميركية المتخصصة في صناعات هندسة الطيران والرحلات الفضائية.