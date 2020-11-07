الرئيس الإيراني يوجه رسالة لـ بايدن بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية

وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية.
وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إنه يأمل في أن تعود الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التزاماتها القديمة وأن تعي الدرس من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وأضاف: "الشعب الإيراني وخلال السنوات الثلاث الماضية كان يعاني من الإرهاب الاقتصادي إلا أنه تصدى له بكل مقاومة وصبر وببسالة"، مؤكدا أن "الشعب سيستمر في طريق المقاومة والصبر لدفع الطرف الآخر للامتثال للقوانين الدولية".
وأعرب روحاني عن أمله بأن "يعي واضعو الحظر أن طريقهم خاطئ وغير صحيح ولن يحقق أهدافهم على الإطلاق"، داعيا لأن تكون تجربة السنوات الثلاث الأخيرة درسا للإدارة الأمريكية القادمة لتعود إلى تعهداتها وتلتزم بالقوانين الدولية.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن أصبح ضامنًا 290 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تقدمه بفارق كبير على ترامب في أصوات ولاية نيفادا التي انتهى فرز 88% من أصواتها، وبذلك يضمن بايدن النصاب اللازم لانتخاب أي مرشح رئاسي في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.
ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".
واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".
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