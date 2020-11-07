أنصار بايدن من أمام البيت الأبيض لـ ترامب: أنت مطرود

تجمع عدد من أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم السبت، أمام نادي ترامب للجولف في ولاية فرجينيا، حاملين لوحات مكتوب عليها "أنت مطرود"، قاصدين بذلك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن اللافتات انتشرت بين أنصار بايدن ووصلت إلى الاحتفالات التي أقيمت أمام البيت الأبيض.

بدوره، ذكر موقع "بالمر ريبورت" الأمريكي، أن أنصار بايدن رفعوا لافتات في مدينة نيويورك مكتوب عليها "أنت مطرود!"، وسط أجواء من الاحتفالات غمرها الرقص والغناء والهتافات الوطنية.