صباح الغد.. السعودية في انتظار ظاهرة فلكية فوق الكعبة

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، الفلكي السعودي ملهم هندي، أن الأحد يتعامد القمر على الكعبة المشرفة في تمام الساعة ٦:٠٧ صباحًا ، ويكون القمر مضاء بنسبة ٥٠% تقريبا في التربيع الأخير .
وذكر هندي في حديثه إلى "العربية.نت": من طرق تحديد اتجاه القبلة قديما تعامد الأجرام السماوية على الكعبة المشرفة، وأبرز طريقة برزت كانت تعامد الشمس على الكعبة المشرفة كونها تحدث في تواريخ ثابتة ومحدد من كل عام.
وبين ان هذه الفكرة طبقت على القمر، حيث تكون له تعامدات على الكعبة أكثر من الشمس خلال العام الواحد، مما يعطي فرصة أكبر لتحديد وتصحيح القبلة".
وأشار ملهم، الي أن توقيت التعامد هذا سيكون مناسبا للمناطق غرب مكة التي لم تشرق عليها الشمس لحظة التعامد، مما يسهل عليهم رؤية القمر وتحديد اتجاه القبلة، عكس المناطق التي تكون شرق مكة.
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