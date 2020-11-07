كان بيلعب جولف.. ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد علمه بخبر فوز بايدن

أكد مراسلو صحف وقنوات أمريكية أمام البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عاد إلى البيت الأبيض، بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن ترامب غادر نادي الجولف الخاص به في ولاية فرجينيا، وتوجه إلى البيت الأبيض، بعد سماع خبر فوز بايدن في الانتخابات.