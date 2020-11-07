عد إلى منزلك.. زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يطالب ترامب بتسليم السلطة والاعتراف بالهزيمة

علق تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على فوز جو بايدن بمنصب الرئيس الأمريكي، داعيا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى تسليم السلطة.

وقال شومر في مؤتمر صحفي موجها حديثه لترامب: "لقد خسرت.. لا مزيد من الألعاب.. عد إلى منزلك.. توقف عن التأخير.. وتوقف عن اختلاق الأكاذيب بشأن الانتخابات".

وواصل كلامه موجها رسائله إلى ترامب: "على أمريكا الآن أن تنساك وتمضي قدما".

وأوضح أنه اتصل بجو بايدن في الهاتف وأخرج هاتفه من زجاج السيارة ليسمع السياسي الديمقراطي احتفالات الأمريكيين.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".

بينما شككت حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان وجورجيا.