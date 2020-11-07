طريقة عمل زنجر السمك، تبحث دائمًا كل أم عن طريقة لِتوفير التغذية الجيدة لأطفالها، ومن أهم هذه الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية، هي منتجات الأسماك، ولكن تعاني الكثيرات مع أطفالهم بسبب عدم رغبتهم في تناول الأسماك، لهذا قد احضرت لكم اليوم في هذا التقرير طريقة جديدة ومختلفة لطهي السمك وهي “زنجر السمك” المميزة كلياً، التي سوف يدمنها اطفالك من الآن مثل كَباقي أنواع الفاست فود، ولكن بفائدة الطعام الصحي في المنزل.

طريقة عمل زنجر السمك أو (أصابع السمك المقلية بِصوص سويت آَند شيِلي):

لتحضير أصابع السمك المقلي بِصوص سويت اند شِلي يجب اتباع التالي:

1 ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

1 ملعقة كبيرة من البابريكا.

1 ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

4 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب من عصير الليمون.

كيلو من سمك الفيليه الأبيض.

صوص سويت اند شِلي.

4 معالق من الصويا صوص الغامق.

عدد 2 صفار بيض مخفوق.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من نشا الذرة.

زيت غزير للقلي.

طريقة تحضير زنجر السمك:

قومي بتقطيع الفيليه إلى أصابع متوسطة.

قومي بخلط الثوم المفروم مع عصير الليمون والصويا صوص، وقومي بتتبيل اصابع السمك في الخليط واتركيها لمدة نصف ساعة في الثلاجة.

بعدها يتم خلط الدقيق، والنشا، والبابريكا، والملح والفلفل، وكنوز مع الثوم البودرة، وتقليبهم جيداً.

أخرجي السمك من التتبيلة وضعيه في الدقيق المبهر بالتوابل مسبقاً، ثم قومي بإخراجه ويغطس في صفار البيض المخفوق مع القليل من صوص سويت اند شِلي، ويعاد إلى الدقيق مرة أخرى وقومي بالضغط عليها قليلاً.

تترك بالثلاجة قليلا حوالي 10 دقائق حتى تتشمع ويثبت الدقيق عليها.

أخرجي أصابع السمك من الثلاجة إلى زيت ساخن غزير حتى يكتسب اللون الذهبي الجميل، مع طبقة مقرمشة من الخارج .

يخرج من الزيت ويصفى على ورق التنشيف للتخلص من الزيت الزائد، ويحافظ على القرمشة اللذيذة.

يمكن تقدم أصابع زنجر السمك المقلي مع صوص سويت آنَد شلِي بجانب المكرونة البيضاء أو أصابع البطاطس المقلية وسلطة الطحينية أو البابا غنوج، وبالهناء والشفاء

المكونات: