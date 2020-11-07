صمت جمهوري بعد فوز بايدن بالرئاسة

التزم الزعماء الجمهوريون في الكونغرس الصمت بشكل ملحوظ بعد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، لكن العديد من حلفاء دونالد ترامب من الحزب الجمهوري يشككون في النتيجة.
فغرد السناتور الجمهوري جوش هاولي من ميزوري قائلا: "ليس لوسائل الإعلام أن تقرر من هو الرئيس. الشعب هو من يفعل ذلك". وأضاف: "عندما يتم فرز جميع الأصوات المشروعة، وانتهاء عمليات إعادة الفرز ومعالجة مزاعم التزوير سنعرف من هو الفائز".
اتخذ مشرعون جمهوريون آخرون نهجا مماثلا، وأصروا على انتظار وسيلة أخرى للتحقق من النتائج.
فغرد النائب الجمهوري ماركواين مولين من أوكلاهوما قائلا: "يقرر الناخبون من سيفوز في الانتخابات وليس وسائل الإعلام. أنا أؤيد الرئيس ترامب تمامًا وهو يواصل الكفاح من أجل احتساب كل صوت قانوني".
يرفض ترامب حتى الآن الإقرار بالهزيمة ويتوعد بطعون قانونية. وهو أول رئيس يخسر إعادة انتخابه منذ جورج بوش الأب في عام 1992.
في المقابل، كان السناتور ميت رومني أول شخصية جمهورية كبرى تهنئ بايدن على فوزه في الانتخابات منتصرا على ترامب الذي لم يعترف بعد بهزيمته.
وكتب السناتور عن يوتاه الذي يعتبر من منتقدي ترامب "أنقدم أنا و(زوجتي) آن تهانينا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس" ووصفهما بأنهما يتميزان بـ"حسن النية وأطباع مثيرة للإعجاب".
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