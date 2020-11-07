فيديو.. ترامب "غير مكترث لهزيمته" ويلتقط صورا مع عروس

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس مكترثا بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي انهزم فيها أمام الديمقراطي جو بايدن، حسب ما رصده مقطع فيديو التقط عشية السبت.

وخلال إعلان النتائج، كان ترامب منشغلا بلعب الغولف في أحد منتجعات الغولف الخاصة به في ولاية فيرجينيا.

وبعد الانتهاء من رياضته المفضلة، كان الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري عائدا إلى البيت الأبيض، قبل أن يتوقف لالتقاط صور مع عروس، يبدو أنها كانت تقيم حفل زفافها في المنتجع نفسه.

وأظهر مقطع فيديو، منشور على موقع تويتر، ترامب بلباسه الرياضي وهو يلتقط صورا مع العروس وعائلتها، وسط حراسة أمنية مشددة.

ويمكن سماع فتيات يقلن "شكرا لك السيد الرئيس.. نحبك كثيرا"، قبل أن يرد عليهن ترامب بالقول: "أتمنى لكم جميعا حياة رائعة".

وجدد ترامب الخاسر في انتخابات الرئاسة، رفضه للنتائج التي أشارت إلى فوز منافسه بايدن، قائلا إنه يعمل حاليا على تشكيل فريق دفاع "سيضم أقوى ما لديّ من محامين".

وانتقد الرئيس الأميركي العملية الانتخابية وشكك في نزاهتها، كما اتهم الحزب الديمقراطي بتزويرها.