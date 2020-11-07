روابط البحث على تويتر تربط ترامب بكلمة "خاسر"

فوجئ مستخدمو تويتر الباحثون عن كلمة "خاسر" بنتيجة أولى غير معتادة اليوم السبت وهي حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وظهرت نتيجة البحث بعدما أعلنت مؤسسات إعلامية كبرى فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية متفوقا على ترامب وذلك بعد أربعة أيام من الإثارة عقب التصويت يوم الثلاثاء.
وفي المقابل، يوجه البحث بكلمة "فائز" على زر "أشخاص" في تويتر، الذي يقترح حسابات أشخاص لمتابعتها، إلى حسابي بايدن ونائبته كاملا هاريس.
وقالت شركة تويتر إن النتائج تظهر بشكل آلي بناء على طريقة استخدام المشتركين للكلمتين في تغريداتهم في نفس الوقت.
وارتباط وصف "خاسر" بترامب أمر مخز لرئيس اعتاد لسنوات استخدام تويتر ذاته في الهجوم على من وصفهم "بالكارهين والخاسرين".
ووضعت منصات لوسائل التواصل الاجتماعي علامات على العديد من منشورات ترامب في الأيام الأخيرة بعدما تعهدت بوقف المعلومات المضللة عن الانتخابات ومزاعم الفوز السابقة لأوانها.
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