عاجل .. أوباما : محظوظون لفوز بايدن .. وأمامه سلسلة من التحديات غير العادية

وقال أوباما، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام: "لا يمكننى أن أكون أكثر فخرا بتهنئة رئيسنا القادم، جو بايدن، والسيدة الأولى التالية جيل بايدن فى هذه الانتخابات، وفى ظل الظروف التى لم تشهدها ظهر الأمريكيون بأعداد لم يرها أحد، وبمجرد أن يتم احتساب كل تصويت سيحقق الرئيس المنتخب بايدن ونائب الرئيس المنتخب هاريس فوزا تاريخيا وحاسما".

وأضاف الرئيس الأمريكى الأسبق قائلاً: "نحن محظوظون لأن جو حصل على ما يلزم ليكون رئيسا ويحمل نفسه بالفعل بهذه الطريقة، لأنه عندما يدخل البيت الأبيض فى يناير، سيواجه سلسلة من التحديات غير العادية التى لم يسبق لها رئيس قادم، وباء مستدعى، واقتصاد غير متكافئ ونظام عدالة، وديمقراطية معرضة للخطر، ومناخ فى خطر".

وتابع أوباما قائلاً: "أعلم أنه سيقوم بالعمل للوصول لأفضل مصلحة لكل أمريكى، سواء كانوا قد انتخبوه أو لا، لذلك أشجع كل أمريكى على إعطائه فرصة، نتائج الانتخابات على كل مستوى تظهر أن البلاد تبقى منقسمة بعمق ومرارة، الأمر ليس فقط جو وكامالا، ولكن كل منا، يجب القيام بدوره، للوصول إلى أبعد من منطقة الراحة الخاصة بنا، والاستماع إلى الآخرين، وانخفاض درجة الحرارة وإيجاد بعض الأرض المشتركة التى يمكن المضى قدما منها، جميعا منا يتذكر أننا أمة واحدة".

واختتم أوباما كلامه قائلاً: "وأخيرا أود أن أشكر كل من عمل ونظم وتطوع لحملة بايدن وكل أمريكى تورط بطريقته الخاصة وكل من صوت لأول مرة، جهودكم أحدثت فرقا، أستمتع بهذه اللحظة، ولكى تستمر هذه الديمقراطية، فهى تتطلب مواطنتنا الفعالة والتركيز المستمر على القضايا، ليس فقط فى موسم انتخابى، ولكن كل الأيام بينهما، ديمقراطيتنا بحاجة إلينا جميعا أكثر من أى وقت مضى. ونتطلع أنا وميشيل إلى دعم رئيسنا القادم والسيدة الأولى مهما استطعنا".