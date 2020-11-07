اشتباك عنيف بين أنصار ترامب ومؤيدي بايدن في ميشيجان.. فيديو

أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، بأن اشتباكًا عنيفًا، وقع بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومؤيدي بايدن في مدينة لانسنج بولاية ميشيجان.

وأوضحت الصحيفة أن الشجار بدأ بمهاجمة رجل مشارك في مسيرة مؤيدة لترامب، لشخصين آخرين، مستخدمًا أحد رايات حملة ترامب الانتخابية كـ"سلاح".

وسرعان ما تدخل عدد من رجال الشرطة لفض العراك الذي نشب بين الفريقين، وألزموا كل فريق بالسير على طرف مختلف من الشارع.

جاء ذلك، في أعقاب إعلان وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.

ولد جو بايدن في سكرانتون التابعة لولاية بنسلفانيا عام 1942، وأصبح محاميًا في عام 1969، وانتخب لمجلس مقاطعة نيوكاسل عام 1970.

في عام 1972 انتخب لأول مرة بمجلس الشيوخ وأصبح حينها أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة.

أعيد انتخابه في مجلس الشيوخ 6 مرات، وعندما استقال ليتولى منصب نائب الرئيس كان رابع أكبر عضو في المجلس.

وتولى بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي السابق السابق باراك أوباما بين عام 2009 و2017.