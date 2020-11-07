أوقفوا السرقة.. خروج مظاهرات مؤيدة لـ ترامب تندد بنتائج الانتخابات

تجمع المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، أمام مبنى الكابيتول في مدينة لانسينج بولاية ميشيجان، وفينيكس، وأتلانتا، وهاريسبرج في بنسلفانيا، للاحتجاج على نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الاحتجاجات التي نزلت إلى الشوارع تحت شعار "أوقفوا السرقة"، تم التخطيط لها مسبقًا في عواصم العديد من الولايات قبل إعلان النتائج التي أشارت إلى فوز بايدن في الانتخابات.

ووقعت المظاهرة المخطط لها مسبقا عندما عقد أعضاء لجنة الرقابة التشريعية في ميشيجان، التي يقودها الجمهوريون اجتماعا خاصا حيث بدأوا التحقيق في التعامل مع الانتخابات، وقالوا إنهم يعتزمون استدعاء مسؤولي الانتخابات بالولاية.