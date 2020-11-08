رد فعل إيراني على خسارة ترامب بالرئاسة الأميركية

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني قال إنه يأمل في تغيير ما سماه "السياسات الأميركية المدمرة" بعد أن تولى الديمقراطي جو بايدن الرئاسة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن جهانجيري قوله "آمل أن نرى تغييرا في سياسات الولايات المتحدة التخريبية وعودة لسيادة القانون والالتزامات الدولية واحترام الدول". - على حد تعبيره.

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