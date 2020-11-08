سيارة تنقسم إلى نصفين في مكة المكرمة.. شاهد ماذا حدث للسائق

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، بلاغا، اليوم السبت، يفيد بوقوع حادثة سير على طريق الدائري الثالث أمام حي النكاسة.

وتوجهت فرقة إسعافية متخصصة إلى موقع الحادثة لاسعاف المصابين.

وافاد المتحدث باسم الهيئة بمكة عبدالعزيز بادومان بأنه تبين انشطار السيارة إلى قسمين، ووجود إصابة متوسطة الخطورة للسائق الذي تم إسعافه في الموقع ونقله إلى مستشفى النور التخصصي لاستكمال العلاج.

كما قامت علي الفور دوريات مرور العاصمة المقدسة، بمباشرة الحادثة، وسحب أجزاء السيارة خارج الطريق لتسهيل حركة المرور.