بنظرة قهر.. ترامب يتابع احتفالات أنصار بايدن بالفوز بالانتخابات من شباك سيارته

رصدت عدسات الكاميرات، لحظة عودة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى البيت الأبيض، بعد إنهائه لعبة الجولف في ناديه الخاص في فرجينيا، وذلك عقب سماعه بخبر فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

وأظهرت الكاميرات ترامب وهو يلقي بنظرة تغمرها الصدمة من شباك سيارته على احتفالات الأمريكيين أمام البيت الأبيض، بفوز بايدن بمنصب رئاسة البيت الأبيض.