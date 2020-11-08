بنظرة قهر.. ترامب يتابع احتفالات أنصار بايدن بالفوز بالانتخابات من شباك سيارته

رصدت عدسات الكاميرات، لحظة عودة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى البيت الأبيض، بعد إنهائه لعبة الجولف في ناديه الخاص في فرجينيا، وذلك عقب سماعه بخبر فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.
وأظهرت الكاميرات ترامب وهو يلقي بنظرة تغمرها الصدمة من شباك سيارته على احتفالات الأمريكيين أمام البيت الأبيض، بفوز بايدن بمنصب رئاسة البيت الأبيض.
تجمع عدد من أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم السبت، أمام نادي ترامب للجولف في ولاية فرجينيا، حاملين لوحات مكتوب عليها "أنت مطرود"، قاصدين بذلك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن اللافتات انتشرت بين أنصار بايدن ووصلت إلى الاحتفالات التي أقيمت أمام البيت الأبيض.
بدوره، ذكر موقع "بالمر ريبورت" الأمريكي، أن أنصار بايدن رفعوا لافتات في مدينة نيويورك مكتوب عليها "أنت مطرود!"، وسط أجواء من الاحتفالات غمرها الرقص والغناء والهتافات الوطنية.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
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