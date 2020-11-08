ترامب بعد الخسارة : أنا أول رئيس يحصل على 71 مليون صوت

وكتب ترامب تغريدة على "تويتر": "71 مليون صوت.. أول مرة يحصل عليها رئيس وهو فى الحكم".
وأضاف: "لم يسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد.. لقد فزت فى الانتخابات.. حدثت أشياء سيئة لم يسمح لمراقبينا برؤيتها. لم يحدث هذا من قبل".
وتابع: "تم إرسال ملايين البطاقات البريدية إلى الأشخاص الذين لم يطلبوا هذا الأمر مطلقا!".
يذكر أن المرشح الديمقراطى جو بايدن، وكبرى وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، أعلنوا عن فوز بايدن، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".
وأضاف، أن "العمل الذى ينتظره كرئيس ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون "رئيسا لجميع الأمريكيين".
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