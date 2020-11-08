التقاء تظاهرة لأنصار ترامب وأخرى لمؤيدي بايدن في فرجينيا.. فيديو

التقى أنصار الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب، ومؤيدو الرئيس المنتخب جو بايدن، على جانبي الطريق بالقرب من منتجع ترامب للجولف في فرجينيا.

وشهدت الشوارع والطرق المحيطة بمنتجع ترامب للجولف في ولاية فرجينيا تظاهرات رافضه لنتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز جو بايدن، وأخرى احتفالية بهذه النتيجة.

وادعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه فائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مع حصوله على 71 مليون صوت قانونية، على حد وصفه.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد، لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71.000.000 صوتا قانونيا".

وأضاف: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها لم يحدث من قبل".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يخطط للإعلان عن فريق العمل الخاص به لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" يوم الاثنين.