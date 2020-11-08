ملك البحرين يهنئ جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالفوز في الانتخابات

هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن ونائبه كامالا هاريس على الفوز في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة الى "الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوطيدة والممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من مائة وعشرين عاما، وحرصها على استمرار التعاون البناء على المستويات كافة بما يعزز تلك العلاقات الاستراتيجية".

وأعرب العاهل البحريني في برقيته عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق دوام التقدم والازدهار.

جاء ذلك، في أعقاب إعلان وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.