مساعدو ترامب: الرئيس لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة

بعد الإعلان عن فوز الديمقراطي جو بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض، أوضح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وحلفاؤه شيئا واحدا: أنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة قريبا.

وتعهد الرئيس بالمضي في استراتيجية قانونية يأمل أن تقلب النتائج في الولايات التي منحت بايدن النصر في انتخابات يوم الثلاثاء.

وساند مساعدو ترامب وحلفاؤه الجمهوريون استراتيجيته بشكل كبير، برغم التضارب فيما بينهم إلى حد ما حول كيفية المضي في الأمر.

وقال ترامب في في بيان أصدرته حملته "الحقيقة المجردة هي أن هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم. لم يتم التصديق على فوز جو بايدن بأي ولاية، ناهيك عن الولايات التي شهدت منافسة حامية والتي تتجه إلى إعادة الفرز الإلزامي، أو الولايات التي قدمت حملتنا طعونا قانونية سليمة ومشروعة فيها يمكن أن تقرر المنتصر في النهاية".

وأقر حلفاء ومستشارو الرئيس في أحاديث خاصة بأن فرصه في قلب نتيجة الانتخابات والبقاء في البيت الأبيض ضئيلة. وبينما يستعدون للاعترف بالهزيمة في نهاية المطاف، فقد دعوا إلى مزيد من الوقت حتى استنفاد الطعون القانونية.

وقال مساعد لترامب "يجب أن يسمح بأن تمضي إعادة الفرز قدما، ويقدم أي ادعات ممكنة، وإذا لم يتغير شيء بعد ذلك فينبغي أن يقر بالهزيمة".

وقالت مصادر لرويترز إن الجمهوريين يسعون لجمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية في عدة ولايات، والتي تزعم حدوث تلاعب.

وقال مسؤول سابق آخر في البيت الأبيض "يجب أن يتأكد من إحصاء كل صوت ويطالب بالشفافية".

وحذر جمهوريون من خارج البيت الأبيض من أن ترامب يمكن أن يشوه إرثه إذا لم يخرج في النهاية بشكل مشرف، ويقوض نفوذه السياسي في المستقبل.

وقال مصدر جمهوري في الكونغرس "سيكون من المستحيل بالنسبة له أن يخوض الانتخابات مجددا في 2024 إذا اعتبر خاسرا يفتقر للروح الرياضية".

فترة زمنية معقولة

وقال أحد مستشاري ترامب إن مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض سيكون على الأرجح الشخص الذي سيتحدث مع ترامب في فكرة الإقرار بالهزيمة لكن ميدوز أصيب بفيروس كورونا وهو الآن في الحجر الصحي.

وقال مستشار آخر سابق إن نائب الرئيس مايك بنس سيتولى مهمة إبلاغ الرئيس عندما يحين وقت الإقرار بالهزيمة أو سيفعل ذلك صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.

وقال آري فلايشر الذي كان السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في إدارة جورج بوش الابن "من حق الرئيس ترامب أن يقضي الوقت الذي يريده لاستيعاب هذا. لقد كان (سباقا) متقاربا ومن غير المفيد المطالبة بإقرار فوري بالهزيمة".

وأضاف "أفضل ما يمكن عمله للحفاظ على تماسك هذا البلد هو إعطاء الرئيس فترة زمنية معقولة للقبول بالنتائج".

وخسرت حملة ترامب الانتخابية بالفعل معارك قضائية في ولايات احتدمت فيها المنافسة مثل جورجيا ونيفادا لكنها حققت نجاحا في ولاية بنسلفانيا أمس الجمعة عندما أمرت محكمة مسؤولي الانتخابات بإبطال أصوات أدلى بها في يوم الانتخابات ناخبون صوتوا بالبريد أو عن طريق الإنترنت ووصلت أصواتهم في الوقت المناسب.