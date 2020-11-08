بالأحضان .. جو بايدن يحتفل مع أحفاده بالفوز بالانتخابات الرئاسية

نشرت نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، صورة له مع أحفاده عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكتبت نعومي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تاريخ أمس السبت 7 /11 /2020 على الصورة في ذكرى له.
وظهر بايدن في حضن جماعي مع أحفاده، احتفالا بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وغير جو بايدن، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأحد، وصف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى رئيس الولايات المتحدة المنتخب.
وكتب بايدن على حسابه: "الرئيس المنتخب، زوج للسيدة جيل بايدن، وأب فخور وجد، ومستعد لإعادة بناء أفضل إلى كل الشعب الأمريكي".
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